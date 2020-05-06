Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 212.379 3,34 BIST SINAİ 128.389 0,86 BIST GIDA, İÇECEK 138.904 -0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 45.283 0,09 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.427 1,57 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.347 0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 80.734 -0,17 BIST METAL ANA 216.547 1,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.399 0,25 BIST MADENCİLİK 122.662 4,54 BIST HİZMETLER 84.416 0,10 BIST ELEKTRİK 4.622 1,72 BIST ULAŞTIRMA 129.662 0,04 BIST TURİZM 13.169 0,18 BIST TİCARET 250.067 0,08 BIST İLETİŞİM 34.304 -0,22 BIST SPOR 62.175 2,25 BIST İNŞAAT 99.045 -0,23 BIST MALİ 108.353 0,32 BIST BANKA 121.315 0,33 BIST SİGORTA 385.734 1,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.070 0,45 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.569 0,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.597 0,39 BIST TEKNOLOJİ 135.122 1,19 BIST BİLİŞİM 47.569 1,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.170 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)