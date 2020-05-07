Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 221.393 4,39 BIST SINAİ 129.303 0,84 BIST GIDA, İÇECEK 140.146 1,62 BIST TEKSTIL, DERİ 44.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 221.393 4,39
BIST SINAİ 129.303 0,84
BIST GIDA, İÇECEK 140.146 1,62
BIST TEKSTIL, DERİ 44.964 -0,31
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.058 1,36
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.640 1,10
BIST TAŞ, TOPRAK 81.278 0,68
BIST METAL ANA 223.230 0,88
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 152.270 -0,21
BIST MADENCİLİK 123.220 1,03
BIST HİZMETLER 83.918 0,36
BIST ELEKTRİK 4.599 -0,28
BIST ULAŞTIRMA 129.942 0,54
BIST TURİZM 13.112 -0,59
BIST TİCARET 248.857 0,53
BIST İLETİŞİM 34.035 0,06
BIST SPOR 56.953 -1,95
BIST İNŞAAT 99.301 1,41
BIST MALİ 107.864 0,13
BIST BANKA 120.790 0,17
BIST SİGORTA 382.898 -0,98
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.417 0,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.201 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.280 -0,16
BIST TEKNOLOJİ 133.800 0,40
BIST BİLİŞİM 47.147 0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.399 -0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:22 Kaynak: AA


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