Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 228.008 3,15 BIST SINAİ 128.655 0,09 BIST GIDA, İÇECEK 138.190 -0,95 BIST TEKSTIL, DERİ 45.525 0,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.195 0,05 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.141 0,96 BIST TAŞ, TOPRAK 82.697 1,58 BIST METAL ANA 222.541 0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.712 -0,03 BIST MADENCİLİK 117.607 -2,68 BIST HİZMETLER 84.057 0,79 BIST ELEKTRİK 4.620 0,44 BIST ULAŞTIRMA 129.228 -0,06 BIST TURİZM 12.985 0,33 BIST TİCARET 248.238 1,13 BIST İLETİŞİM 34.159 1,04 BIST SPOR 59.094 -0,76 BIST İNŞAAT 101.056 0,82 BIST MALİ 107.961 0,29 BIST BANKA 120.608 0,21 BIST SİGORTA 381.341 -0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.629 1,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.541 0,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.325 0,32 BIST TEKNOLOJİ 133.009 -0,19 BIST BİLİŞİM 47.069 -0,54 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.461 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)