Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.833 4,27 BIST SINAİ 127.457 0,07 BIST GIDA, İÇECEK 135.714 -0,84 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|237.833
|4,27
|BIST SINAİ
|127.457
|0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.714
|-0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.098
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.489
|0,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.910
|1,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.549
|0,93
|BIST METAL ANA
|218.878
|-1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.194
|0,66
|BIST MADENCİLİK
|112.913
|-1,18
|BIST HİZMETLER
|84.376
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|4.608
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|129.298
|0,29
|BIST TURİZM
|13.132
|2,33
|BIST TİCARET
|249.198
|0,93
|BIST İLETİŞİM
|34.393
|0,83
|BIST SPOR
|57.705
|-1,06
|BIST İNŞAAT
|101.575
|0,75
|BIST MALİ
|107.436
|0,32
|BIST BANKA
|119.196
|-0,18
|BIST SİGORTA
|376.443
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.776
|7,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.547
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.368
|1,15
|BIST TEKNOLOJİ
|132.056
|0,66
|BIST BİLİŞİM
|46.558
|0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.031
|2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:32 Kaynak: AA
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