Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.833 4,27 BIST SINAİ 127.457 0,07 BIST GIDA, İÇECEK 135.714 -0,84 BIST TEKSTIL, DERİ 45.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 237.833 4,27 BIST SINAİ 127.457 0,07 BIST GIDA, İÇECEK 135.714 -0,84 BIST TEKSTIL, DERİ 45.098 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.489 0,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.910 1,07 BIST TAŞ, TOPRAK 82.549 0,93 BIST METAL ANA 218.878 -1,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.194 0,66 BIST MADENCİLİK 112.913 -1,18 BIST HİZMETLER 84.376 0,83 BIST ELEKTRİK 4.608 0,69 BIST ULAŞTIRMA 129.298 0,29 BIST TURİZM 13.132 2,33 BIST TİCARET 249.198 0,93 BIST İLETİŞİM 34.393 0,83 BIST SPOR 57.705 -1,06 BIST İNŞAAT 101.575 0,75 BIST MALİ 107.436 0,32 BIST BANKA 119.196 -0,18 BIST SİGORTA 376.443 -0,81 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.776 7,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.547 0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.368 1,15 BIST TEKNOLOJİ 132.056 0,66 BIST BİLİŞİM 46.558 0,61 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.031 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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