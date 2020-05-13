Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 259.924 4,36 BIST SINAİ 130.479 0,91 BIST GIDA, İÇECEK 138.307 1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 46.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.924 4,36
BIST SINAİ 130.479 0,91
BIST GIDA, İÇECEK 138.307 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 46.473 0,95
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.805 1,73
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.635 1,19
BIST TAŞ, TOPRAK 83.865 0,42
BIST METAL ANA 219.894 -0,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 153.851 1,30
BIST MADENCİLİK 120.118 2,36
BIST HİZMETLER 85.838 0,37
BIST ELEKTRİK 4.812 2,26
BIST ULAŞTIRMA 129.146 0,36
BIST TURİZM 13.656 1,38
BIST TİCARET 255.099 0,44
BIST İLETİŞİM 35.018 -0,17
BIST SPOR 57.724 0,88
BIST İNŞAAT 102.068 0,20
BIST MALİ 109.478 0,41
BIST BANKA 120.907 0,27
BIST SİGORTA 379.965 0,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.868 3,72
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.697 0,54
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.301 0,30
BIST TEKNOLOJİ 139.608 3,31
BIST BİLİŞİM 47.361 0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.973 2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:24 Kaynak: AA


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