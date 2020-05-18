Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.244 -2,15 BIST SINAİ 131.709 1,42 BIST GIDA, İÇECEK 141.528 1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|236.244
|-2,15
|BIST SINAİ
|131.709
|1,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.528
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|48.741
|2,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.578
|1,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.302
|0,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.280
|4,10
|BIST METAL ANA
|222.660
|1,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|157.116
|1,79
|BIST MADENCİLİK
|123.369
|1,63
|BIST HİZMETLER
|89.441
|2,31
|BIST ELEKTRİK
|4.984
|3,32
|BIST ULAŞTIRMA
|132.724
|3,11
|BIST TURİZM
|13.766
|4,09
|BIST TİCARET
|278.524
|3,05
|BIST İLETİŞİM
|34.797
|0,78
|BIST SPOR
|56.856
|1,31
|BIST İNŞAAT
|101.546
|0,25
|BIST MALİ
|108.925
|1,44
|BIST BANKA
|119.046
|0,84
|BIST SİGORTA
|387.193
|1,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.882
|3,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.940
|1,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.665
|2,60
|BIST TEKNOLOJİ
|143.340
|1,66
|BIST BİLİŞİM
|49.194
|1,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.605
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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