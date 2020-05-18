Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.244 -2,15 BIST SINAİ 131.709 1,42 BIST GIDA, İÇECEK 141.528 1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 48.741 2,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.578 1,36 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.302 0,31 BIST TAŞ, TOPRAK 87.280 4,10 BIST METAL ANA 222.660 1,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.116 1,79 BIST MADENCİLİK 123.369 1,63 BIST HİZMETLER 89.441 2,31 BIST ELEKTRİK 4.984 3,32 BIST ULAŞTIRMA 132.724 3,11 BIST TURİZM 13.766 4,09 BIST TİCARET 278.524 3,05 BIST İLETİŞİM 34.797 0,78 BIST SPOR 56.856 1,31 BIST İNŞAAT 101.546 0,25 BIST MALİ 108.925 1,44 BIST BANKA 119.046 0,84 BIST SİGORTA 387.193 1,64 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.882 3,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.940 1,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.665 2,60 BIST TEKNOLOJİ 143.340 1,66 BIST BİLİŞİM 49.194 1,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.605 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)