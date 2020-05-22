Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 229.437 -2,75 BIST SINAİ 132.258 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 144.341 1,70 BIST TEKSTIL, DERİ 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|229.437
|-2,75
|BIST SINAİ
|132.258
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.341
|1,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.041
|-0,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|91.959
|-0,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.569
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.077
|-1,48
|BIST METAL ANA
|225.117
|-0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.953
|-0,35
|BIST MADENCİLİK
|121.680
|0,30
|BIST HİZMETLER
|92.666
|0,56
|BIST ELEKTRİK
|4.867
|-0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|135.587
|0,39
|BIST TURİZM
|14.269
|0,93
|BIST TİCARET
|292.015
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|36.642
|1,29
|BIST SPOR
|58.897
|0,42
|BIST İNŞAAT
|101.094
|0,86
|BIST MALİ
|109.296
|0,01
|BIST BANKA
|117.896
|-0,35
|BIST SİGORTA
|410.484
|1,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.498
|1,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.153
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.303
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|143.440
|-0,48
|BIST BİLİŞİM
|49.029
|-0,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|74.188
|2,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:35 Kaynak: AA
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