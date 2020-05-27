Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 224.113 -2,44 BIST SINAİ 134.334 1,46 BIST GIDA, İÇECEK 149.404 3,45 BIST TEKSTIL, DERİ 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|224.113
|-2,44
|BIST SINAİ
|134.334
|1,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|149.404
|3,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.638
|1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.120
|2,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.994
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.818
|0,48
|BIST METAL ANA
|226.335
|0,81
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|163.097
|2,01
|BIST MADENCİLİK
|120.855
|0,48
|BIST HİZMETLER
|94.984
|2,13
|BIST ELEKTRİK
|5.026
|2,48
|BIST ULAŞTIRMA
|147.916
|8,73
|BIST TURİZM
|14.681
|2,48
|BIST TİCARET
|297.388
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|36.394
|0,27
|BIST SPOR
|62.982
|6,85
|BIST İNŞAAT
|103.733
|2,68
|BIST MALİ
|111.422
|1,75
|BIST BANKA
|119.420
|1,15
|BIST SİGORTA
|416.331
|0,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.551
|2,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.565
|2,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.401
|2,57
|BIST TEKNOLOJİ
|146.690
|2,55
|BIST BİLİŞİM
|50.230
|2,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|73.725
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:23 Kaynak: AA
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