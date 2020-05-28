Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 214.838 -3,89 BIST SINAİ 134.982 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 146.932 -1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 49.700 0,02 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.459 -1,98 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.802 0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 87.697 -1,30 BIST METAL ANA 226.411 -0,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.323 0,65 BIST MADENCİLİK 123.649 2,67 BIST HİZMETLER 93.819 -0,56 BIST ELEKTRİK 4.927 -0,90 BIST ULAŞTIRMA 150.954 1,46 BIST TURİZM 13.687 -3,51 BIST TİCARET 291.858 -1,24 BIST İLETİŞİM 35.578 -0,80 BIST SPOR 62.216 1,13 BIST İNŞAAT 103.476 -0,64 BIST MALİ 111.882 0,43 BIST BANKA 120.441 0,84 BIST SİGORTA 410.324 -1,65 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.960 -1,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.678 0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.381 -0,25 BIST TEKNOLOJİ 145.376 -1,10 BIST BİLİŞİM 49.010 -3,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.081 -2,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)