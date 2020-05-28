Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 214.838 -3,89 BIST SINAİ 134.982 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 146.932 -1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|214.838
|-3,89
|BIST SINAİ
|134.982
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.932
|-1,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.700
|0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.459
|-1,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.802
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.697
|-1,30
|BIST METAL ANA
|226.411
|-0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.323
|0,65
|BIST MADENCİLİK
|123.649
|2,67
|BIST HİZMETLER
|93.819
|-0,56
|BIST ELEKTRİK
|4.927
|-0,90
|BIST ULAŞTIRMA
|150.954
|1,46
|BIST TURİZM
|13.687
|-3,51
|BIST TİCARET
|291.858
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|35.578
|-0,80
|BIST SPOR
|62.216
|1,13
|BIST İNŞAAT
|103.476
|-0,64
|BIST MALİ
|111.882
|0,43
|BIST BANKA
|120.441
|0,84
|BIST SİGORTA
|410.324
|-1,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.960
|-1,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.678
|0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.381
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|145.376
|-1,10
|BIST BİLİŞİM
|49.010
|-3,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.081
|-2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:21 Kaynak: AA
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