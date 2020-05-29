Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 207.908 -2,99 BIST SINAİ 134.060 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 143.839 -1,27 BIST TEKSTIL, DERİ 50.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|207.908
|-2,99
|BIST SINAİ
|134.060
|-0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.839
|-1,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.055
|0,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.235
|0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.273
|-0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.237
|-0,81
|BIST METAL ANA
|225.927
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.124
|-0,88
|BIST MADENCİLİK
|121.519
|-1,86
|BIST HİZMETLER
|93.713
|-0,23
|BIST ELEKTRİK
|4.926
|0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|148.770
|-1,74
|BIST TURİZM
|13.676
|-0,20
|BIST TİCARET
|291.023
|0,07
|BIST İLETİŞİM
|35.728
|-0,11
|BIST SPOR
|66.246
|4,78
|BIST İNŞAAT
|102.653
|-1,39
|BIST MALİ
|112.360
|-0,01
|BIST BANKA
|121.406
|0,42
|BIST SİGORTA
|407.490
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.430
|0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.407
|-0,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.041
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|144.903
|-0,27
|BIST BİLİŞİM
|48.188
|-1,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.112
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:25 Kaynak: AA
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