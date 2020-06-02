Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 206.003 -2,71 BIST SINAİ 136.746 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 144.408 -0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 51.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|206.003
|-2,71
|BIST SINAİ
|136.746
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.408
|-0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.824
|0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.462
|-0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.086
|0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|91.144
|0,77
|BIST METAL ANA
|229.390
|0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.772
|0,61
|BIST MADENCİLİK
|121.777
|1,51
|BIST HİZMETLER
|95.034
|-0,65
|BIST ELEKTRİK
|5.040
|-0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|151.595
|-0,74
|BIST TURİZM
|13.762
|-0,78
|BIST TİCARET
|296.897
|-1,02
|BIST İLETİŞİM
|35.876
|-0,44
|BIST SPOR
|68.945
|1,06
|BIST İNŞAAT
|101.824
|0,03
|BIST MALİ
|115.677
|0,62
|BIST BANKA
|124.975
|0,13
|BIST SİGORTA
|411.877
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.110
|0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.539
|1,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.482
|1,47
|BIST TEKNOLOJİ
|151.547
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|47.788
|-1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.448
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:23 Kaynak: AA
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