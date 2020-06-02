Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 206.003 -2,71 BIST SINAİ 136.746 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 144.408 -0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 51.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 206.003 -2,71 BIST SINAİ 136.746 0,32 BIST GIDA, İÇECEK 144.408 -0,80 BIST TEKSTIL, DERİ 51.824 0,37 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.462 -0,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.086 0,24 BIST TAŞ, TOPRAK 91.144 0,77 BIST METAL ANA 229.390 0,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.772 0,61 BIST MADENCİLİK 121.777 1,51 BIST HİZMETLER 95.034 -0,65 BIST ELEKTRİK 5.040 -0,11 BIST ULAŞTIRMA 151.595 -0,74 BIST TURİZM 13.762 -0,78 BIST TİCARET 296.897 -1,02 BIST İLETİŞİM 35.876 -0,44 BIST SPOR 68.945 1,06 BIST İNŞAAT 101.824 0,03 BIST MALİ 115.677 0,62 BIST BANKA 124.975 0,13 BIST SİGORTA 411.877 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.110 0,80 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.539 1,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.482 1,47 BIST TEKNOLOJİ 151.547 0,55 BIST BİLİŞİM 47.788 -1,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.448 -0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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