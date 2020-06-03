Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 203.221 -1,55 BIST SINAİ 138.377 0,63 BIST GIDA, İÇECEK 146.670 1,53 BIST TEKSTIL, DERİ 52.515 0,99 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.348 0,39 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.345 -0,14 BIST TAŞ, TOPRAK 92.994 0,17 BIST METAL ANA 233.861 1,37 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.672 1,17 BIST MADENCİLİK 121.710 -1,05 BIST HİZMETLER 95.408 0,24 BIST ELEKTRİK 5.102 0,50 BIST ULAŞTIRMA 150.252 -0,50 BIST TURİZM 14.037 0,43 BIST TİCARET 299.173 0,66 BIST İLETİŞİM 36.019 0,21 BIST SPOR 69.524 -0,33 BIST İNŞAAT 101.082 -0,84 BIST MALİ 117.766 1,01 BIST BANKA 126.573 1,03 BIST SİGORTA 422.930 1,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.672 0,01 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.722 1,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.574 1,17 BIST TEKNOLOJİ 151.522 -0,85 BIST BİLİŞİM 49.037 2,10 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.420 1,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)