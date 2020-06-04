Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 200.649 -1,75 BIST SINAİ 138.593 0,27 BIST GIDA, İÇECEK 148.147 0,47 BIST TEKSTIL, DERİ 53.185 1,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 93.422 -0,58 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.180 -0,10 BIST TAŞ, TOPRAK 93.273 0,45 BIST METAL ANA 236.431 0,75 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.596 -0,36 BIST MADENCİLİK 122.214 1,02 BIST HİZMETLER 97.458 0,90 BIST ELEKTRİK 5.251 0,15 BIST ULAŞTIRMA 152.270 1,21 BIST TURİZM 14.218 0,83 BIST TİCARET 309.939 1,45 BIST İLETİŞİM 36.319 0,42 BIST SPOR 68.245 -1,96 BIST İNŞAAT 101.788 0,44 BIST MALİ 118.028 0,09 BIST BANKA 126.915 -0,03 BIST SİGORTA 420.376 -0,44 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.591 -0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.142 0,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.376 0,67 BIST TEKNOLOJİ 152.390 0,89 BIST BİLİŞİM 48.925 -0,31 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.069 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)