Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 205.438 2,27 BIST SINAİ 139.062 0,58 BIST GIDA, İÇECEK 146.400 -0,24 BIST TEKSTIL, DERİ 53.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 205.438 2,27
BIST SINAİ 139.062 0,58
BIST GIDA, İÇECEK 146.400 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 53.345 0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.143 0,98
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.603 1,28
BIST TAŞ, TOPRAK 92.896 -0,24
BIST METAL ANA 238.576 1,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.699 -0,14
BIST MADENCİLİK 121.044 0,22
BIST HİZMETLER 98.462 0,30
BIST ELEKTRİK 5.197 0,21
BIST ULAŞTIRMA 152.087 0,93
BIST TURİZM 14.541 2,33
BIST TİCARET 314.430 -0,70
BIST İLETİŞİM 37.017 1,70
BIST SPOR 66.427 -2,87
BIST İNŞAAT 102.319 0,60
BIST MALİ 117.625 0,14
BIST BANKA 126.500 0,11
BIST SİGORTA 422.242 0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.342 0,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.819 0,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.914 -0,22
BIST TEKNOLOJİ 150.990 0,35
BIST BİLİŞİM 48.556 -0,39
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 72.907 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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