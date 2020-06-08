Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 211.586 2,95 BIST SINAİ 140.932 1,19 BIST GIDA, İÇECEK 147.674 0,59 BIST TEKSTIL, DERİ 54.616 2,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.902 0,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.400 1,65 BIST TAŞ, TOPRAK 93.870 1,35 BIST METAL ANA 242.685 1,40 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.669 1,18 BIST MADENCİLİK 119.944 -0,61 BIST HİZMETLER 97.587 -0,08 BIST ELEKTRİK 5.206 0,04 BIST ULAŞTIRMA 152.597 0,38 BIST TURİZM 15.206 4,72 BIST TİCARET 305.821 -0,60 BIST İLETİŞİM 37.053 -0,59 BIST SPOR 69.690 5,41 BIST İNŞAAT 103.247 0,94 BIST MALİ 119.607 0,98 BIST BANKA 128.829 0,73 BIST SİGORTA 428.286 0,98 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.210 1,01 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.094 0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.076 2,93 BIST TEKNOLOJİ 151.465 0,55 BIST BİLİŞİM 48.576 0,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.661 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)