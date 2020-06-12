Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 227.217 2,30 BIST SINAİ 140.006 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 145.312 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 56.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|227.217
|2,30
|BIST SINAİ
|140.006
|0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.312
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.735
|-0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.052
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.499
|0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|94.071
|0,03
|BIST METAL ANA
|237.599
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|173.143
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|121.801
|-1,04
|BIST HİZMETLER
|96.945
|0,40
|BIST ELEKTRİK
|5.146
|0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|148.064
|-0,54
|BIST TURİZM
|15.870
|-0,07
|BIST TİCARET
|305.259
|1,35
|BIST İLETİŞİM
|36.290
|-0,89
|BIST SPOR
|71.532
|1,08
|BIST İNŞAAT
|104.832
|0,08
|BIST MALİ
|118.005
|0,02
|BIST BANKA
|125.591
|-0,29
|BIST SİGORTA
|436.041
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.262
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.752
|0,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.692
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|151.402
|-0,02
|BIST BİLİŞİM
|47.639
|-0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|75.124
|0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:23 Kaynak: AA
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