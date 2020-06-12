Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 227.217 2,30 BIST SINAİ 140.006 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 145.312 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 56.735 -0,70 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.052 0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.499 0,73 BIST TAŞ, TOPRAK 94.071 0,03 BIST METAL ANA 237.599 -0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.143 0,02 BIST MADENCİLİK 121.801 -1,04 BIST HİZMETLER 96.945 0,40 BIST ELEKTRİK 5.146 0,22 BIST ULAŞTIRMA 148.064 -0,54 BIST TURİZM 15.870 -0,07 BIST TİCARET 305.259 1,35 BIST İLETİŞİM 36.290 -0,89 BIST SPOR 71.532 1,08 BIST İNŞAAT 104.832 0,08 BIST MALİ 118.005 0,02 BIST BANKA 125.591 -0,29 BIST SİGORTA 436.041 -0,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.262 0,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.752 0,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.692 -0,38 BIST TEKNOLOJİ 151.402 -0,02 BIST BİLİŞİM 47.639 -0,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.124 0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)