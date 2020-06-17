Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 254.014 3,38 BIST SINAİ 143.030 0,28 BIST GIDA, İÇECEK 151.525 0,68 BIST TEKSTIL, DERİ 57.322 -0,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.486 0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.309 0,19 BIST TAŞ, TOPRAK 96.263 0,29 BIST METAL ANA 235.574 -0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.662 1,03 BIST MADENCİLİK 124.230 0,74 BIST HİZMETLER 99.356 0,33 BIST ELEKTRİK 5.307 -0,31 BIST ULAŞTIRMA 148.353 -0,90 BIST TURİZM 15.364 -1,64 BIST TİCARET 313.220 1,41 BIST İLETİŞİM 37.321 -0,82 BIST SPOR 74.733 2,48 BIST İNŞAAT 110.438 0,08 BIST MALİ 119.875 -0,04 BIST BANKA 126.291 -0,35 BIST SİGORTA 456.583 0,93 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.307 -0,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.837 0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.285 0,32 BIST TEKNOLOJİ 152.051 -0,64 BIST BİLİŞİM 48.708 0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.340 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)