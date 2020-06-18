Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 251.991 -0,82 BIST SINAİ 144.438 1,14 BIST GIDA, İÇECEK 153.193 0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 57.548 0,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.580 0,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.975 0,68 BIST TAŞ, TOPRAK 97.718 1,09 BIST METAL ANA 240.875 2,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.182 0,88 BIST MADENCİLİK 124.646 0,92 BIST HİZMETLER 102.601 2,70 BIST ELEKTRİK 5.336 0,60 BIST ULAŞTIRMA 149.823 1,39 BIST TURİZM 15.595 0,81 BIST TİCARET 317.081 0,29 BIST İLETİŞİM 41.056 8,98 BIST SPOR 77.819 3,72 BIST İNŞAAT 111.619 0,90 BIST MALİ 120.049 0,56 BIST BANKA 126.434 0,37 BIST SİGORTA 458.279 -0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.153 0,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.008 0,80 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.134 0,61 BIST TEKNOLOJİ 152.239 0,91 BIST BİLİŞİM 48.900 0,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.160 1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)