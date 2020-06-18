Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 251.991 -0,82 BIST SINAİ 144.438 1,14 BIST GIDA, İÇECEK 153.193 0,93 BIST TEKSTIL, DERİ 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|251.991
|-0,82
|BIST SINAİ
|144.438
|1,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.193
|0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.548
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.580
|0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.975
|0,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|97.718
|1,09
|BIST METAL ANA
|240.875
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.182
|0,88
|BIST MADENCİLİK
|124.646
|0,92
|BIST HİZMETLER
|102.601
|2,70
|BIST ELEKTRİK
|5.336
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|149.823
|1,39
|BIST TURİZM
|15.595
|0,81
|BIST TİCARET
|317.081
|0,29
|BIST İLETİŞİM
|41.056
|8,98
|BIST SPOR
|77.819
|3,72
|BIST İNŞAAT
|111.619
|0,90
|BIST MALİ
|120.049
|0,56
|BIST BANKA
|126.434
|0,37
|BIST SİGORTA
|458.279
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.153
|0,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.008
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.134
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|152.239
|0,91
|BIST BİLİŞİM
|48.900
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.160
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:17 Kaynak: AA
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