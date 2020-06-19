Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 238.432 -3,67 BIST SINAİ 144.533 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 153.521 0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 56.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 238.432 -3,67 BIST SINAİ 144.533 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 153.521 0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 56.527 -0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.522 -1,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.295 0,37 BIST TAŞ, TOPRAK 97.566 0,15 BIST METAL ANA 241.012 0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.272 0,47 BIST MADENCİLİK 125.104 0,93 BIST HİZMETLER 104.174 1,43 BIST ELEKTRİK 5.359 0,01 BIST ULAŞTIRMA 148.365 -0,06 BIST TURİZM 15.401 -1,25 BIST TİCARET 320.058 0,39 BIST İLETİŞİM 43.281 5,42 BIST SPOR 75.915 -2,01 BIST İNŞAAT 111.569 0,05 BIST MALİ 120.319 0,40 BIST BANKA 127.069 0,51 BIST SİGORTA 459.476 0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.737 -0,20 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.311 0,49 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.580 -0,48 BIST TEKNOLOJİ 152.745 -0,39 BIST BİLİŞİM 48.286 -0,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 76.636 -1,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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