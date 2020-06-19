Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 238.432 -3,67 BIST SINAİ 144.533 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 153.521 0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 56.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|238.432
|-3,67
|BIST SINAİ
|144.533
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.521
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.527
|-0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.522
|-1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.295
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|97.566
|0,15
|BIST METAL ANA
|241.012
|0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.272
|0,47
|BIST MADENCİLİK
|125.104
|0,93
|BIST HİZMETLER
|104.174
|1,43
|BIST ELEKTRİK
|5.359
|0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|148.365
|-0,06
|BIST TURİZM
|15.401
|-1,25
|BIST TİCARET
|320.058
|0,39
|BIST İLETİŞİM
|43.281
|5,42
|BIST SPOR
|75.915
|-2,01
|BIST İNŞAAT
|111.569
|0,05
|BIST MALİ
|120.319
|0,40
|BIST BANKA
|127.069
|0,51
|BIST SİGORTA
|459.476
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.737
|-0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.311
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.580
|-0,48
|BIST TEKNOLOJİ
|152.745
|-0,39
|BIST BİLİŞİM
|48.286
|-0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.636
|-1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:19 Kaynak: AA
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