Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 247.176 0,49 BIST SINAİ 148.076 1,12 BIST GIDA, İÇECEK 153.105 0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 58.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 247.176 0,49
BIST SINAİ 148.076 1,12
BIST GIDA, İÇECEK 153.105 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 58.183 1,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.817 2,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.145 1,27
BIST TAŞ, TOPRAK 101.901 0,68
BIST METAL ANA 244.418 1,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.953 1,75
BIST MADENCİLİK 129.670 0,05
BIST HİZMETLER 104.718 0,87
BIST ELEKTRİK 5.419 1,75
BIST ULAŞTIRMA 149.520 0,58
BIST TURİZM 16.000 3,31
BIST TİCARET 326.914 0,91
BIST İLETİŞİM 41.974 1,92
BIST SPOR 73.987 -2,46
BIST İNŞAAT 117.338 -2,35
BIST MALİ 124.211 0,20
BIST BANKA 133.631 -0,32
BIST SİGORTA 459.715 0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.687 1,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.781 0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 48.156 0,65
BIST TEKNOLOJİ 152.707 0,45
BIST BİLİŞİM 48.714 0,89
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 78.378 0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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