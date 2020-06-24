Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 239.893 -1,84 BIST SINAİ 147.390 0,41 BIST GIDA, İÇECEK 151.504 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 58.719 0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.808 -0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.571 0,29 BIST TAŞ, TOPRAK 101.985 0,13 BIST METAL ANA 243.032 0,62 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.723 0,66 BIST MADENCİLİK 130.729 1,18 BIST HİZMETLER 104.471 0,19 BIST ELEKTRİK 5.458 0,76 BIST ULAŞTIRMA 148.398 0,06 BIST TURİZM 16.191 1,64 BIST TİCARET 328.420 0,89 BIST İLETİŞİM 41.832 -0,39 BIST SPOR 71.188 -0,57 BIST İNŞAAT 114.019 -2,27 BIST MALİ 122.735 -0,70 BIST BANKA 131.211 -1,18 BIST SİGORTA 463.925 0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.568 0,31 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.026 -0,41 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.928 0,07 BIST TEKNOLOJİ 151.488 -0,33 BIST BİLİŞİM 48.730 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 77.155 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)