Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 236.136 -0,54 BIST SINAİ 146.341 -0,12 BIST GIDA, İÇECEK 150.047 -0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 58.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|236.136
|-0,54
|BIST SINAİ
|146.341
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.047
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.113
|-0,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.255
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.464
|-0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|99.979
|-0,92
|BIST METAL ANA
|243.263
|0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.814
|-0,06
|BIST MADENCİLİK
|128.997
|-0,13
|BIST HİZMETLER
|104.676
|-0,27
|BIST ELEKTRİK
|5.454
|0,71
|BIST ULAŞTIRMA
|146.316
|-0,05
|BIST TURİZM
|15.818
|-1,12
|BIST TİCARET
|329.143
|-0,77
|BIST İLETİŞİM
|42.037
|-0,01
|BIST SPOR
|74.338
|-1,51
|BIST İNŞAAT
|115.243
|1,80
|BIST MALİ
|121.693
|0,43
|BIST BANKA
|129.710
|0,32
|BIST SİGORTA
|460.481
|-0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.888
|0,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.139
|0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|48.050
|1,11
|BIST TEKNOLOJİ
|149.658
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|47.986
|-0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.836
|0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:19 Kaynak: AA
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