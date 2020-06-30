Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 255.298 1,27 BIST SINAİ 150.552 1,23 BIST GIDA, İÇECEK 155.006 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 59.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 255.298 1,27
BIST SINAİ 150.552 1,23
BIST GIDA, İÇECEK 155.006 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 59.459 1,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 106.382 2,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.974 0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 104.760 2,03
BIST METAL ANA 251.744 1,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.863 1,68
BIST MADENCİLİK 129.430 0,49
BIST HİZMETLER 104.846 0,70
BIST ELEKTRİK 5.972 3,29
BIST ULAŞTIRMA 146.630 0,28
BIST TURİZM 16.490 1,25
BIST TİCARET 324.556 0,67
BIST İLETİŞİM 41.644 0,08
BIST SPOR 74.032 -0,54
BIST İNŞAAT 118.350 0,82
BIST MALİ 125.566 0,62
BIST BANKA 134.807 0,41
BIST SİGORTA 466.485 0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.550 2,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.612 0,39
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 49.213 2,07
BIST TEKNOLOJİ 153.699 1,40
BIST BİLİŞİM 49.265 1,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 81.914 1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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