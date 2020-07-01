Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 252.330 -1,13 BIST SINAİ 150.726 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 154.701 0,12 BIST TEKSTIL, DERİ 58.969 -0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 105.571 -0,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.874 -0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 109.621 4,50 BIST METAL ANA 249.485 -0,65 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.665 -0,02 BIST MADENCİLİK 133.124 2,01 BIST HİZMETLER 103.418 -1,24 BIST ELEKTRİK 6.102 2,33 BIST ULAŞTIRMA 144.797 -1,88 BIST TURİZM 16.289 -0,94 BIST TİCARET 318.357 -1,82 BIST İLETİŞİM 41.045 -1,23 BIST SPOR 73.484 1,07 BIST İNŞAAT 116.971 -0,30 BIST MALİ 124.267 -0,91 BIST BANKA 131.274 -1,65 BIST SİGORTA 460.362 -0,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.962 0,37 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.683 -0,62 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 50.768 1,30 BIST TEKNOLOJİ 154.519 0,59 BIST BİLİŞİM 48.973 -0,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 83.655 2,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)