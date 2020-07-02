Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 259.138 2,47 BIST SINAİ 153.008 1,91 BIST GIDA, İÇECEK 157.181 1,67 BIST TEKSTIL, DERİ 60.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.138 2,47
BIST SINAİ 153.008 1,91
BIST GIDA, İÇECEK 157.181 1,67
BIST TEKSTIL, DERİ 60.072 2,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 107.745 2,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.192 1,56
BIST TAŞ, TOPRAK 115.213 4,74
BIST METAL ANA 254.333 2,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 196.899 1,44
BIST MADENCİLİK 130.941 0,09
BIST HİZMETLER 103.945 0,71
BIST ELEKTRİK 6.179 1,50
BIST ULAŞTIRMA 144.752 -0,04
BIST TURİZM 17.389 4,77
BIST TİCARET 319.523 0,61
BIST İLETİŞİM 41.077 0,94
BIST SPOR 72.934 -0,09
BIST İNŞAAT 120.867 0,48
BIST MALİ 125.752 1,31
BIST BANKA 131.721 0,72
BIST SİGORTA 474.364 1,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.401 1,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.296 1,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.163 2,30
BIST TEKNOLOJİ 156.379 1,34
BIST BİLİŞİM 50.481 2,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.667 3,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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