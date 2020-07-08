Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 261.870 0,36 BIST SINAİ 158.102 0,54 BIST GIDA, İÇECEK 165.919 0,84 BIST TEKSTIL, DERİ 61.702 -0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.274 -0,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.680 0,45 BIST TAŞ, TOPRAK 128.553 -0,64 BIST METAL ANA 258.006 1,19 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 202.368 0,51 BIST MADENCİLİK 134.092 0,75 BIST HİZMETLER 107.646 -0,10 BIST ELEKTRİK 6.764 0,03 BIST ULAŞTIRMA 136.310 -1,57 BIST TURİZM 18.623 -2,11 BIST TİCARET 339.407 -0,51 BIST İLETİŞİM 41.730 0,45 BIST SPOR 75.230 -2,90 BIST İNŞAAT 124.400 2,25 BIST MALİ 128.142 0,07 BIST BANKA 130.643 -0,63 BIST SİGORTA 497.553 0,83 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.011 -0,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.711 0,73 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.360 0,51 BIST TEKNOLOJİ 158.624 0,73 BIST BİLİŞİM 53.968 2,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.088 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)