Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 267.290 2,69 BIST SINAİ 158.143 0,62 BIST GIDA, İÇECEK 166.004 0,28 BIST TEKSTIL, DERİ 60.870 -0,89 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 108.190 0,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.179 0,85 BIST TAŞ, TOPRAK 127.024 0,46 BIST METAL ANA 261.766 1,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 201.883 0,57 BIST MADENCİLİK 134.296 -0,07 BIST HİZMETLER 106.340 -0,36 BIST ELEKTRİK 6.538 -2,09 BIST ULAŞTIRMA 140.251 4,18 BIST TURİZM 18.389 -1,77 BIST TİCARET 333.269 -0,80 BIST İLETİŞİM 41.191 -0,93 BIST SPOR 73.740 -2,90 BIST İNŞAAT 121.988 -0,71 BIST MALİ 127.268 0,09 BIST BANKA 129.552 -0,08 BIST SİGORTA 495.394 -0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.536 -0,81 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.747 0,75 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.211 -0,85 BIST TEKNOLOJİ 159.518 1,34 BIST BİLİŞİM 54.023 0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 88.225 -1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)