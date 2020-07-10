Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 263.236 1,33 BIST SINAİ 151.237 -1,45 BIST GIDA, İÇECEK 157.476 -2,43 BIST TEKSTIL, DERİ 57.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 263.236 1,33
BIST SINAİ 151.237 -1,45
BIST GIDA, İÇECEK 157.476 -2,43
BIST TEKSTIL, DERİ 57.067 -2,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 101.333 -2,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.290 -1,02
BIST TAŞ, TOPRAK 119.366 -2,09
BIST METAL ANA 252.275 -1,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.997 -1,10
BIST MADENCİLİK 126.587 -1,77
BIST HİZMETLER 102.567 -1,08
BIST ELEKTRİK 6.265 -1,15
BIST ULAŞTIRMA 136.740 -0,13
BIST TURİZM 17.641 -1,18
BIST TİCARET 323.264 -1,41
BIST İLETİŞİM 39.985 0,04
BIST SPOR 70.352 -3,89
BIST İNŞAAT 113.853 -2,02
BIST MALİ 121.292 -1,75
BIST BANKA 124.029 -1,65
BIST SİGORTA 475.331 -2,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.936 -3,06
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.974 -1,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 51.371 -3,00
BIST TEKNOLOJİ 151.943 -1,52
BIST BİLİŞİM 51.127 -2,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 81.372 -4,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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