Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 263.236 1,33 BIST SINAİ 151.237 -1,45 BIST GIDA, İÇECEK 157.476 -2,43 BIST TEKSTIL, DERİ 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|263.236
|1,33
|BIST SINAİ
|151.237
|-1,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.476
|-2,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.067
|-2,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|101.333
|-2,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.290
|-1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|119.366
|-2,09
|BIST METAL ANA
|252.275
|-1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.997
|-1,10
|BIST MADENCİLİK
|126.587
|-1,77
|BIST HİZMETLER
|102.567
|-1,08
|BIST ELEKTRİK
|6.265
|-1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|136.740
|-0,13
|BIST TURİZM
|17.641
|-1,18
|BIST TİCARET
|323.264
|-1,41
|BIST İLETİŞİM
|39.985
|0,04
|BIST SPOR
|70.352
|-3,89
|BIST İNŞAAT
|113.853
|-2,02
|BIST MALİ
|121.292
|-1,75
|BIST BANKA
|124.029
|-1,65
|BIST SİGORTA
|475.331
|-2,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.936
|-3,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.974
|-1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|51.371
|-3,00
|BIST TEKNOLOJİ
|151.943
|-1,52
|BIST BİLİŞİM
|51.127
|-2,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|81.372
|-4,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:23 Kaynak: AA
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