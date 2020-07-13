Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 275.125 3,32 BIST SINAİ 156.257 2,86 BIST GIDA, İÇECEK 162.061 2,35 BIST TEKSTIL, DERİ 59.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 275.125 3,32 BIST SINAİ 156.257 2,86 BIST GIDA, İÇECEK 162.061 2,35 BIST TEKSTIL, DERİ 59.748 2,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 108.281 5,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.886 2,16 BIST TAŞ, TOPRAK 125.635 5,70 BIST METAL ANA 259.975 2,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 203.416 3,19 BIST MADENCİLİK 130.562 2,37 BIST HİZMETLER 105.676 2,00 BIST ELEKTRİK 6.661 3,88 BIST ULAŞTIRMA 141.107 1,45 BIST TURİZM 18.641 4,74 BIST TİCARET 330.590 1,84 BIST İLETİŞİM 41.408 1,89 BIST SPOR 66.537 -3,50 BIST İNŞAAT 117.573 2,53 BIST MALİ 124.221 1,95 BIST BANKA 126.259 1,02 BIST SİGORTA 487.683 2,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.494 4,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.071 2,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 54.370 3,99 BIST TEKNOLOJİ 157.081 2,43 BIST BİLİŞİM 53.779 4,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 84.190 2,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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