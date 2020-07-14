Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 280.701 0,97 BIST SINAİ 157.589 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 160.804 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 60.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|280.701
|0,97
|BIST SINAİ
|157.589
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.804
|-1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.133
|-0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|111.523
|1,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.109
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|127.659
|0,89
|BIST METAL ANA
|262.708
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|205.635
|0,41
|BIST MADENCİLİK
|130.779
|0,01
|BIST HİZMETLER
|106.466
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|6.736
|-0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|141.514
|0,32
|BIST TURİZM
|19.180
|0,52
|BIST TİCARET
|337.329
|0,40
|BIST İLETİŞİM
|41.217
|-0,57
|BIST SPOR
|62.725
|-3,58
|BIST İNŞAAT
|117.978
|0,14
|BIST MALİ
|125.952
|0,09
|BIST BANKA
|127.698
|-0,24
|BIST SİGORTA
|503.529
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.620
|-0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.047
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.026
|1,55
|BIST TEKNOLOJİ
|157.424
|-0,30
|BIST BİLİŞİM
|53.734
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.278
|-0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:41 Kaynak: AA
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