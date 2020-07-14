Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 280.701 0,97 BIST SINAİ 157.589 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 160.804 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 60.133 -0,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 111.523 1,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.109 -0,27 BIST TAŞ, TOPRAK 127.659 0,89 BIST METAL ANA 262.708 0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 205.635 0,41 BIST MADENCİLİK 130.779 0,01 BIST HİZMETLER 106.466 -0,08 BIST ELEKTRİK 6.736 -0,83 BIST ULAŞTIRMA 141.514 0,32 BIST TURİZM 19.180 0,52 BIST TİCARET 337.329 0,40 BIST İLETİŞİM 41.217 -0,57 BIST SPOR 62.725 -3,58 BIST İNŞAAT 117.978 0,14 BIST MALİ 125.952 0,09 BIST BANKA 127.698 -0,24 BIST SİGORTA 503.529 0,22 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.620 -0,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.047 -0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.026 1,55 BIST TEKNOLOJİ 157.424 -0,30 BIST BİLİŞİM 53.734 -0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.278 -0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)