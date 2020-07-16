Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 279.719 0,79 BIST SINAİ 159.033 1,44 BIST GIDA, İÇECEK 162.325 1,28 BIST TEKSTIL, DERİ 60.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 279.719 0,79
BIST SINAİ 159.033 1,44
BIST GIDA, İÇECEK 162.325 1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 60.972 1,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 111.639 1,57
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.478 1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 127.758 0,63
BIST METAL ANA 265.616 2,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 211.010 2,14
BIST MADENCİLİK 130.047 0,28
BIST HİZMETLER 106.489 0,56
BIST ELEKTRİK 6.676 0,27
BIST ULAŞTIRMA 143.069 2,75
BIST TURİZM 19.253 0,78
BIST TİCARET 335.457 -0,60
BIST İLETİŞİM 41.163 0,70
BIST SPOR 62.438 2,23
BIST İNŞAAT 120.970 3,10
BIST MALİ 126.999 1,36
BIST BANKA 128.613 1,74
BIST SİGORTA 511.373 0,82
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.281 1,06
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.125 1,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.371 0,80
BIST TEKNOLOJİ 157.347 0,90
BIST BİLİŞİM 53.525 0,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.452 1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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