Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 284.815 3,01 BIST SINAİ 159.590 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 162.785 0,28 BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 284.815 3,01
BIST SINAİ 159.590 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 162.785 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 61.762 0,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 113.983 1,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.075 0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 125.756 -0,03
BIST METAL ANA 260.523 -1,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 214.624 1,58
BIST MADENCİLİK 136.196 3,95
BIST HİZMETLER 106.326 -0,03
BIST ELEKTRİK 6.638 -0,69
BIST ULAŞTIRMA 140.900 -0,08
BIST TURİZM 19.246 -0,11
BIST TİCARET 337.139 -0,14
BIST İLETİŞİM 41.088 0,41
BIST SPOR 59.582 -1,25
BIST İNŞAAT 122.299 0,40
BIST MALİ 126.491 0,10
BIST BANKA 127.772 -0,28
BIST SİGORTA 512.871 0,90
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.163 0,89
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.809 0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.513 0,67
BIST TEKNOLOJİ 159.220 -0,39
BIST BİLİŞİM 54.245 1,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.625 0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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