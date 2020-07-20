Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 294.097 2,30 BIST SINAİ 160.756 0,74 BIST GIDA, İÇECEK 164.480 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 62.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|294.097
|2,30
|BIST SINAİ
|160.756
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|164.480
|1,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.251
|0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|116.886
|1,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.375
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.078
|1,03
|BIST METAL ANA
|259.741
|0,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.716
|0,40
|BIST MADENCİLİK
|138.837
|0,68
|BIST HİZMETLER
|106.863
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|6.637
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|140.606
|-0,14
|BIST TURİZM
|19.737
|0,94
|BIST TİCARET
|340.012
|0,84
|BIST İLETİŞİM
|41.369
|0,41
|BIST SPOR
|56.622
|-4,20
|BIST İNŞAAT
|124.446
|2,68
|BIST MALİ
|127.251
|0,74
|BIST BANKA
|127.758
|0,42
|BIST SİGORTA
|529.667
|2,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.487
|1,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.572
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.439
|1,55
|BIST TEKNOLOJİ
|161.501
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|55.180
|0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|88.388
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:25 Kaynak: AA
Son Dakika 19:50 Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu 19:46 Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor