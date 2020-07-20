Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 294.097 2,30 BIST SINAİ 160.756 0,74 BIST GIDA, İÇECEK 164.480 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 62.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 294.097 2,30
BIST SINAİ 160.756 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 164.480 1,07
BIST TEKSTIL, DERİ 62.251 0,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 116.886 1,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.375 0,98
BIST TAŞ, TOPRAK 128.078 1,03
BIST METAL ANA 259.741 0,21
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 214.716 0,40
BIST MADENCİLİK 138.837 0,68
BIST HİZMETLER 106.863 0,54
BIST ELEKTRİK 6.637 0,19
BIST ULAŞTIRMA 140.606 -0,14
BIST TURİZM 19.737 0,94
BIST TİCARET 340.012 0,84
BIST İLETİŞİM 41.369 0,41
BIST SPOR 56.622 -4,20
BIST İNŞAAT 124.446 2,68
BIST MALİ 127.251 0,74
BIST BANKA 127.758 0,42
BIST SİGORTA 529.667 2,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.487 1,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.572 0,85
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.439 1,55
BIST TEKNOLOJİ 161.501 1,28
BIST BİLİŞİM 55.180 0,30
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 88.388 1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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