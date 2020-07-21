Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 294.762 0,34 BIST SINAİ 161.892 0,93 BIST GIDA, İÇECEK 167.315 1,54 BIST TEKSTIL, DERİ 62.161 0,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 115.748 -0,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 126.883 0,98 BIST TAŞ, TOPRAK 130.616 2,00 BIST METAL ANA 260.761 0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 214.015 0,13 BIST MADENCİLİK 139.190 1,25 BIST HİZMETLER 108.045 1,17 BIST ELEKTRİK 6.617 1,01 BIST ULAŞTIRMA 140.949 0,75 BIST TURİZM 20.845 4,20 BIST TİCARET 343.836 1,07 BIST İLETİŞİM 42.015 2,05 BIST SPOR 56.078 -0,36 BIST İNŞAAT 128.626 0,06 BIST MALİ 128.249 0,97 BIST BANKA 128.432 1,03 BIST SİGORTA 528.337 -0,06 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.800 1,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.739 1,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.760 0,55 BIST TEKNOLOJİ 162.954 0,74 BIST BİLİŞİM 56.455 1,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 89.286 1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)