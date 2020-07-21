Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 294.762 0,34 BIST SINAİ 161.892 0,93 BIST GIDA, İÇECEK 167.315 1,54 BIST TEKSTIL, DERİ 62.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|294.762
|0,34
|BIST SINAİ
|161.892
|0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|167.315
|1,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.161
|0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|115.748
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|126.883
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|130.616
|2,00
|BIST METAL ANA
|260.761
|0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.015
|0,13
|BIST MADENCİLİK
|139.190
|1,25
|BIST HİZMETLER
|108.045
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|6.617
|1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|140.949
|0,75
|BIST TURİZM
|20.845
|4,20
|BIST TİCARET
|343.836
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|42.015
|2,05
|BIST SPOR
|56.078
|-0,36
|BIST İNŞAAT
|128.626
|0,06
|BIST MALİ
|128.249
|0,97
|BIST BANKA
|128.432
|1,03
|BIST SİGORTA
|528.337
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.800
|1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.739
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.760
|0,55
|BIST TEKNOLOJİ
|162.954
|0,74
|BIST BİLİŞİM
|56.455
|1,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.286
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:23 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu Rum yönetimi Doğu Akdeniz konusunda panikledi! ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Hakan Balta, 2 yıl sonra Galatasaray'a antrenör olarak geri dönüyor Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı