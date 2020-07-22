Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 290.970 -0,08 BIST SINAİ 159.465 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 165.420 0,68 BIST TEKSTIL, DERİ 60.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|290.970
|-0,08
|BIST SINAİ
|159.465
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.420
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.671
|-0,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|113.523
|-0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.293
|0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|129.109
|0,34
|BIST METAL ANA
|256.100
|0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|211.230
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|138.989
|2,68
|BIST HİZMETLER
|106.339
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|6.463
|0,73
|BIST ULAŞTIRMA
|138.556
|0,43
|BIST TURİZM
|20.834
|1,73
|BIST TİCARET
|340.048
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|41.453
|0,08
|BIST SPOR
|56.019
|1,29
|BIST İNŞAAT
|122.463
|-0,02
|BIST MALİ
|126.910
|0,74
|BIST BANKA
|127.831
|0,69
|BIST SİGORTA
|516.698
|-0,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.247
|1,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.629
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.576
|2,49
|BIST TEKNOLOJİ
|162.164
|2,12
|BIST BİLİŞİM
|55.329
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.654
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:25 Kaynak: AA
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