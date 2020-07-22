Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 290.970 -0,08 BIST SINAİ 159.465 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 165.420 0,68 BIST TEKSTIL, DERİ 60.671 -0,77 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 113.523 -0,32 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.293 0,13 BIST TAŞ, TOPRAK 129.109 0,34 BIST METAL ANA 256.100 0,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 211.230 0,85 BIST MADENCİLİK 138.989 2,68 BIST HİZMETLER 106.339 0,26 BIST ELEKTRİK 6.463 0,73 BIST ULAŞTIRMA 138.556 0,43 BIST TURİZM 20.834 1,73 BIST TİCARET 340.048 0,26 BIST İLETİŞİM 41.453 0,08 BIST SPOR 56.019 1,29 BIST İNŞAAT 122.463 -0,02 BIST MALİ 126.910 0,74 BIST BANKA 127.831 0,69 BIST SİGORTA 516.698 -0,76 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.247 1,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.629 0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.576 2,49 BIST TEKNOLOJİ 162.164 2,12 BIST BİLİŞİM 55.329 0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.654 -0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)