Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 301.225 1,97 BIST SINAİ 160.136 0,33 BIST GIDA, İÇECEK 165.059 -0,24 BIST TEKSTIL, DERİ 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|301.225
|1,97
|BIST SINAİ
|160.136
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|165.059
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.434
|-0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|117.092
|2,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.732
|0,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|129.073
|1,09
|BIST METAL ANA
|254.596
|-0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.054
|0,97
|BIST MADENCİLİK
|137.550
|0,01
|BIST HİZMETLER
|106.594
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|6.404
|-0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|138.867
|-0,25
|BIST TURİZM
|19.984
|-1,69
|BIST TİCARET
|345.040
|-0,14
|BIST İLETİŞİM
|40.918
|-0,03
|BIST SPOR
|58.811
|-1,53
|BIST İNŞAAT
|122.676
|-0,85
|BIST MALİ
|126.360
|-0,16
|BIST BANKA
|126.605
|-0,52
|BIST SİGORTA
|518.565
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.585
|0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.100
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.434
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|169.045
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|55.500
|-0,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.661
|0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:23
Kaynak: AA
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