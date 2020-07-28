Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.144 0,60 BIST SINAİ 1.615 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.144
|0,60
|BIST SINAİ
|1.615
|-0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.658
|-1,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|624
|-1,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.208
|0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.256
|-0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.276
|-0,81
|BIST METAL ANA
|2.564
|-0,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.212
|2,15
|BIST MADENCİLİK
|1.385
|-1,83
|BIST HİZMETLER
|1.062
|-0,97
|BIST ELEKTRİK
|64
|-0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|1.366
|-1,24
|BIST TURİZM
|206
|-1,46
|BIST TİCARET
|3.477
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|399
|-1,85
|BIST SPOR
|610
|-0,28
|BIST İNŞAAT
|1.220
|-1,06
|BIST MALİ
|1.245
|-1,28
|BIST BANKA
|1.233
|-1,56
|BIST SİGORTA
|5.389
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|0,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.008
|-1,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|565
|-0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|1.764
|-0,84
|BIST BİLİŞİM
|559
|-1,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|976
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:27
Kaynak: AA
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