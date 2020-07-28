Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.144 0,60 BIST SINAİ 1.615 -0,40 BIST GIDA, İÇECEK 1.658 -1,19 BIST TEKSTIL, DERİ 624 -1,52 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.208 0,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.256 -0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 1.276 -0,81 BIST METAL ANA 2.564 -0,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.212 2,15 BIST MADENCİLİK 1.385 -1,83 BIST HİZMETLER 1.062 -0,97 BIST ELEKTRİK 64 -0,58 BIST ULAŞTIRMA 1.366 -1,24 BIST TURİZM 206 -1,46 BIST TİCARET 3.477 -0,52 BIST İLETİŞİM 399 -1,85 BIST SPOR 610 -0,28 BIST İNŞAAT 1.220 -1,06 BIST MALİ 1.245 -1,28 BIST BANKA 1.233 -1,56 BIST SİGORTA 5.389 0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 939 0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.008 -1,38 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 565 -0,64 BIST TEKNOLOJİ 1.764 -0,84 BIST BİLİŞİM 559 -1,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 976 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)