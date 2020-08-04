Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.288 -0,25 BIST SINAİ 1.560 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 1.582 -1,22 BIST TEKSTIL, DERİ 618 -0,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.181 1,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 1.192 -1,32 BIST METAL ANA 2.460 1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.203 0,55 BIST MADENCİLİK 1.343 -0,16 BIST HİZMETLER 1.009 -1,02 BIST ELEKTRİK 60 -0,97 BIST ULAŞTIRMA 1.325 3,62 BIST TURİZM 198 -1,57 BIST TİCARET 3.270 -3,10 BIST İLETİŞİM 374 -0,15 BIST SPOR 631 6,43 BIST İNŞAAT 1.213 -1,68 BIST MALİ 1.182 0,05 BIST BANKA 1.150 -0,18 BIST SİGORTA 5.172 -2,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 980 1,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 963 0,57 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 557 0,26 BIST TEKNOLOJİ 1.688 0,55 BIST BİLİŞİM 542 -0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.099 6,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)