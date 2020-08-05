Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.198 -0,85 BIST SINAİ 1.515 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.198
|-0,85
|BIST SINAİ
|1.515
|0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.517
|-1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|599
|-0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.107
|-1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.176
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.173
|3,09
|BIST METAL ANA
|2.449
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.075
|-2,42
|BIST MADENCİLİK
|1.328
|1,83
|BIST HİZMETLER
|972
|-0,45
|BIST ELEKTRİK
|58
|-0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.293
|-0,72
|BIST TURİZM
|184
|-2,03
|BIST TİCARET
|3.081
|-0,72
|BIST İLETİŞİM
|375
|0,52
|BIST SPOR
|590
|-4,59
|BIST İNŞAAT
|1.179
|-0,09
|BIST MALİ
|1.146
|0,44
|BIST BANKA
|1.117
|0,63
|BIST SİGORTA
|4.988
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|935
|-0,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|938
|0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|529
|-0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|1.620
|-0,81
|BIST BİLİŞİM
|518
|-1,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.071
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:23
Kaynak: AA
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