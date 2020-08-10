Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.352 3,27 BIST SINAİ 1.497 1,07 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.352
|3,27
|BIST SINAİ
|1.497
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.489
|2,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|578
|-0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.094
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.173
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.138
|0,69
|BIST METAL ANA
|2.439
|0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.051
|2,82
|BIST MADENCİLİK
|1.294
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|960
|1,28
|BIST ELEKTRİK
|58
|1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.242
|-1,55
|BIST TURİZM
|174
|-0,74
|BIST TİCARET
|3.053
|3,21
|BIST İLETİŞİM
|371
|-0,51
|BIST SPOR
|568
|2,35
|BIST İNŞAAT
|1.211
|0,81
|BIST MALİ
|1.098
|-0,33
|BIST BANKA
|1.071
|-0,05
|BIST SİGORTA
|4.858
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|852
|-1,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|901
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|498
|-0,68
|BIST TEKNOLOJİ
|1.632
|3,07
|BIST BİLİŞİM
|500
|-1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|977
|-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:25
Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi