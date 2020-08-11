Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.389 -1,10 BIST SINAİ 1.536 1,69 BIST GIDA, İÇECEK 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.389 -1,10 BIST SINAİ 1.536 1,69 BIST GIDA, İÇECEK 1.540 2,83 BIST TEKSTIL, DERİ 588 1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.123 1,62 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.187 0,77 BIST TAŞ, TOPRAK 1.196 2,31 BIST METAL ANA 2.516 1,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.124 3,26 BIST MADENCİLİK 1.281 -0,17 BIST HİZMETLER 989 2,15 BIST ELEKTRİK 59 1,66 BIST ULAŞTIRMA 1.344 8,08 BIST TURİZM 188 4,62 BIST TİCARET 3.125 1,19 BIST İLETİŞİM 378 0,96 BIST SPOR 597 3,09 BIST İNŞAAT 1.219 0,90 BIST MALİ 1.131 2,84 BIST BANKA 1.114 3,85 BIST SİGORTA 4.989 1,89 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 898 4,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 922 2,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 510 1,75 BIST TEKNOLOJİ 1.694 1,82 BIST BİLİŞİM 513 1,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 998 2,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:21

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi

Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi

Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi

Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü

Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin

"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz

Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol

Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum

ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması

Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti

Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü