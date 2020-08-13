Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.220 -2,97 BIST SINAİ 1.544 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 1.574 1,41 BIST TEKSTIL, DERİ 585 -0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.086 -1,46 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.189 0,39 BIST TAŞ, TOPRAK 1.208 0,12 BIST METAL ANA 2.545 -0,64 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.141 -0,23 BIST MADENCİLİK 1.243 -1,29 BIST HİZMETLER 1.008 0,04 BIST ELEKTRİK 61 -0,05 BIST ULAŞTIRMA 1.335 -0,78 BIST TURİZM 181 -1,91 BIST TİCARET 3.162 -0,51 BIST İLETİŞİM 396 0,99 BIST SPOR 618 3,46 BIST İNŞAAT 1.240 1,04 BIST MALİ 1.150 -0,08 BIST BANKA 1.141 0,10 BIST SİGORTA 5.144 1,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 923 0,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 929 -0,31 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 511 -0,52 BIST TEKNOLOJİ 1.676 0,99 BIST BİLİŞİM 529 1,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 959 -2,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)