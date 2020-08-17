Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.350 3,53 BIST SINAİ 1.510 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 1.543 -0,07 BIST TEKSTIL, DERİ 572 1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.062 -0,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.183 0,93 BIST TAŞ, TOPRAK 1.166 -0,23 BIST METAL ANA 2.508 0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.046 -0,58 BIST MADENCİLİK 1.210 -0,41 BIST HİZMETLER 980 -0,45 BIST ELEKTRİK 59 -0,97 BIST ULAŞTIRMA 1.295 -1,12 BIST TURİZM 179 -0,15 BIST TİCARET 3.159 0,02 BIST İLETİŞİM 368 -0,88 BIST SPOR 603 -2,35 BIST İNŞAAT 1.217 0,55 BIST MALİ 1.116 0,31 BIST BANKA 1.110 0,72 BIST SİGORTA 4.909 -0,65 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 893 0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 902 -0,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 496 0,41 BIST TEKNOLOJİ 1.637 0,92 BIST BİLİŞİM 521 1,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 955 1,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)