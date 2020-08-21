Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.394 0,28 BIST SINAİ 1.581 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.394 0,28 BIST SINAİ 1.581 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 1.533 -0,10 BIST TEKSTIL, DERİ 589 0,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.074 -0,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.300 0,56 BIST TAŞ, TOPRAK 1.195 -0,22 BIST METAL ANA 2.617 -0,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.094 -0,74 BIST MADENCİLİK 1.293 -0,57 BIST HİZMETLER 1.012 0,17 BIST ELEKTRİK 65 -0,43 BIST ULAŞTIRMA 1.322 0,52 BIST TURİZM 177 -1,04 BIST TİCARET 3.192 -0,23 BIST İLETİŞİM 385 0,04 BIST SPOR 668 0,93 BIST İNŞAAT 1.294 3,27 BIST MALİ 1.169 1,13 BIST BANKA 1.161 1,16 BIST SİGORTA 5.121 0,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 939 1,91 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 952 1,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 509 0,45 BIST TEKNOLOJİ 1.660 -0,26 BIST BİLİŞİM 527 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 955 2,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:31

Kaynak: AA

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