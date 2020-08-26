Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:23

Kaynak: AA

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