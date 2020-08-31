Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.763 2,06 BIST SINAİ 1.562 -0,45 BIST GIDA, İÇECEK 1.572 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 593 -0,97 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.139 -0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.227 -0,74 BIST TAŞ, TOPRAK 1.161 -0,78 BIST METAL ANA 2.701 0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.073 -0,97 BIST MADENCİLİK 1.222 -0,94 BIST HİZMETLER 989 -0,96 BIST ELEKTRİK 61 -0,26 BIST ULAŞTIRMA 1.271 -2,11 BIST TURİZM 184 -0,12 BIST TİCARET 3.182 -1,46 BIST İLETİŞİM 364 -0,10 BIST SPOR 821 2,06 BIST İNŞAAT 1.229 -0,46 BIST MALİ 1.126 -0,99 BIST BANKA 1.110 -1,05 BIST SİGORTA 5.124 -0,99 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 939 -0,05 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 922 -0,99 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 486 -0,94 BIST TEKNOLOJİ 1.599 -1,16 BIST BİLİŞİM 550 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 916 -0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)