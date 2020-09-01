Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.778 -0,60 BIST SINAİ 1.532 -1,34 BIST GIDA, İÇECEK 1.575 -0,30 BIST TEKSTIL, DERİ 586 -1,14 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.140 -0,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.204 -0,77 BIST TAŞ, TOPRAK 1.138 -0,75 BIST METAL ANA 2.598 -3,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.028 -1,81 BIST MADENCİLİK 1.217 0,41 BIST HİZMETLER 976 -0,66 BIST ELEKTRİK 60 -1,81 BIST ULAŞTIRMA 1.245 -0,56 BIST TURİZM 177 -2,94 BIST TİCARET 3.157 -0,57 BIST İLETİŞİM 355 -1,31 BIST SPOR 833 2,95 BIST İNŞAAT 1.225 0,49 BIST MALİ 1.108 -0,55 BIST BANKA 1.095 -0,15 BIST SİGORTA 5.057 -1,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 906 -0,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 475 -0,99 BIST TEKNOLOJİ 1.573 -1,37 BIST BİLİŞİM 549 -0,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 900 -0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)