Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.778 -0,60 BIST SINAİ 1.532 -1,34 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.778
|-0,60
|BIST SINAİ
|1.532
|-1,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.575
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|586
|-1,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.140
|-0,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.204
|-0,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.138
|-0,75
|BIST METAL ANA
|2.598
|-3,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.028
|-1,81
|BIST MADENCİLİK
|1.217
|0,41
|BIST HİZMETLER
|976
|-0,66
|BIST ELEKTRİK
|60
|-1,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.245
|-0,56
|BIST TURİZM
|177
|-2,94
|BIST TİCARET
|3.157
|-0,57
|BIST İLETİŞİM
|355
|-1,31
|BIST SPOR
|833
|2,95
|BIST İNŞAAT
|1.225
|0,49
|BIST MALİ
|1.108
|-0,55
|BIST BANKA
|1.095
|-0,15
|BIST SİGORTA
|5.057
|-1,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|-0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|906
|-0,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|475
|-0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|1.573
|-1,37
|BIST BİLİŞİM
|549
|-0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|900
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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