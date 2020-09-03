Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.763 0,52 BIST SINAİ 1.544 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.763
|0,52
|BIST SINAİ
|1.544
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.578
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|604
|0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.167
|-0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.216
|0,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.170
|-0,10
|BIST METAL ANA
|2.610
|-0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.040
|-0,46
|BIST MADENCİLİK
|1.202
|0,37
|BIST HİZMETLER
|993
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|62
|-1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|1.251
|0,10
|BIST TURİZM
|185
|-0,27
|BIST TİCARET
|3.153
|-0,61
|BIST İLETİŞİM
|366
|-0,12
|BIST SPOR
|1.018
|8,40
|BIST İNŞAAT
|1.230
|-0,28
|BIST MALİ
|1.124
|-0,34
|BIST BANKA
|1.111
|-0,38
|BIST SİGORTA
|5.135
|-0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|932
|-0,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|920
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|481
|-0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|1.655
|1,72
|BIST BİLİŞİM
|566
|0,74
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|896
|-1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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