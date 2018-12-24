Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 215.488.389 ASELSAN 185.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 215.488.389
ASELSAN 185.620.811
Garanti Bankası 164.264.066
Türk Telekom 106.421.508
Halkbank 84.956.020
Kardemir (D) 83.950.625
Işıklar Enerji Yapı Hol. 55.087.317
Vakıflar Bankası 47.794.861
Koza Altın 46.594.370
Ereğli Demir Çelik 37.263.790
Koza Madencilik 34.707.590
Petkim 31.419.143
Tüpraş 30.808.583
İş Bankası (C) 29.789.976
Akbank 28.196.437
ICBC Turkey Bank 24.582.309
Turkcell 22.498.655
Tekfen Holding 19.721.579
Yapı ve Kredi Bank. 18.530.321
Pegasus 14.589.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:22 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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