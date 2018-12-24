Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 215.488.389 ASELSAN 185.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|215.488.389
|ASELSAN
|185.620.811
|Garanti Bankası
|164.264.066
|Türk Telekom
|106.421.508
|Halkbank
|84.956.020
| Kardemir (D)
|83.950.625
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|55.087.317
|Vakıflar Bankası
|47.794.861
| Koza Altın
|46.594.370
|Ereğli Demir Çelik
|37.263.790
|Koza Madencilik
|34.707.590
|Petkim
|31.419.143
|Tüpraş
|30.808.583
| İş Bankası (C)
|29.789.976
|Akbank
|28.196.437
| ICBC Turkey Bank
|24.582.309
|Turkcell
|22.498.655
| Tekfen Holding
|19.721.579
| Yapı ve Kredi Bank.
|18.530.321
|Pegasus
|14.589.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:22 Kaynak: AA
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