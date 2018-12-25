Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 186.039.259 Türk Hava Yolları 180.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|186.039.259
|Türk Hava Yolları
|180.709.212
|Garanti Bankası
|164.748.756
|ASELSAN
|101.072.233
|Kardemir (D)
|79.545.239
|Türk Telekom
|35.613.842
|İş Bankası (C)
|28.956.657
|Koza Madencilik
|27.614.280
|Tümosan Motor ve Traktör
|27.029.964
|Vakıflar Bankası
|26.985.502
|Tüpraş
|22.483.496
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.346.495
|Akbank
|22.205.794
|Ereğli Demir Çelik
|21.891.084
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|20.960.876
|Petkim
|16.189.676
|İpek Doğal Enerji
|14.309.685
|Koza Altın
|12.629.931
|İhlas Gayrimenkul
|11.828.239
|Şişe Cam
|9.207.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:30 Kaynak: AA
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